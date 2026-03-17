İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın ev hapsi yurt dışına çıkış yasağına çevrildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararı yurt dışı çıkış yasağına çevrildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli kontrolün gözden geçirilmesi talebi üzerine verdiği kararda; Mahir Polat ile ilgili delillerin büyük kısmının toplanması, konutu terk etmeme tedbirinde geçen süreyi gerekçe göstererek yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartına çevirdi.

İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" soruşturmasında gözaltına alınan Mahir Polat, 23 Mart 2025'te tutuklanmıştı.

Tutuklanmadan iki hafta önce anjiyo olan Polat, tutuklandıktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmış, son hastane sevkinde ise anjiyo olmuştu.

Tahliye çağrılarının ardından Mahir Polat, 9 Nisan 2025’te ev hapsi şeklinde adli kontrol ile tahliye edilmişti. Polat hakkındaki adli kontrol şartı bugün kaldırıldı.

Ne oldu?

İBB'ye yönelik “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 23 Mart 2025’te tutuklandı. Şahan, Çalışkan ve Polat’a “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlaması yöneltildi.

28 Mart 2025’te de aynı soruşturma kapsamında Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı. Ağır sağlık sorunları geçiren Mahir Polat ise 9 Nisan 2025’te ev hapsiyle tahliye edildi.

Resul Emrah Şahan hakkında 11 Şubat'ta tahliye kararı verildi. Ancak İBB soruşturmasında tutuklu olduğundan Şahan cezaevinden çıkmadı. Mehmet Ali Çalışkan ve Ebru Özdemir hakkında da tahliye kararı verildi.