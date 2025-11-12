İBB iddianamesi: Ercan Saatçi neyle suçlanıyor, kaç yıl ceza alacak?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü İBB operasyonunda iddianameler hazırlandı. Çok sayıda şüpheliye yöneltilen suçlar da belli oldu. Ercan Saatçi’de, iddianamede adı geçenler arasında.

Peki Ercan Saatçi ne suç işledi, hangi suçlamalar yöneltiriliyor?

ERCAN SAATÇİ SUÇU NE?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı yolsuzluk soruşturmasında şarkıcı Ercan Saatçi hakkında hapis cezası istendi. İddianameye göre Saatçi, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak”, “üye olmamakla birlikte suç örgütüne yardım etmek” ve “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” suçlarıyla itham ediliyor.

Soruşturma, İstanbul başsavcılığının “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” ifadesini vurguladığı dosyada yer alıyor.

105’i tutuklu toplam 402 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede Saatçi de “şüpheli” olarak bulunuyor.

Öte yandan söz konusu iddianamede, Saatçi’nin şirketinin organizasyon ve etkinlik ihalelerinde yer aldığı; bu ihalelerde 106 milyon 359 bin lira tutarında kamu zararı oluştuğu iddia edildi. Sanatçının şirketi üzerinden hak ediş bedellerinin şişirilmesi için sahte fatura düzenlendiği öne sürüldü.

Son olarak Saatçi, 19 Mart’taki ilk operasyon kapsamında gözaltına alınmış, 23 Mart’ta serbest bırakılmıştı. Gazeteci Ceylan Sever’in X’te paylaştığı bilgiye göre, talep edilen hapis cezası aralığı 12 yıldan 34 yıla kadar.