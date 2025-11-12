İBB iddianamesi: Halk TV sahibi Mahiroğlu’na '"imar karşılığı yayın desteği" suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması iddianamesinde, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun da “rüşvet” suçlamasıyla yargılanması istendi.

Savcılık, Mahiroğlu’nun Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesi’nde yer alan villasına ek bölümler yapılmasını “rüşvet” kapsamında değerlendirdi. İddianamede, bu kaçak yapı düzenlemesinin “örgüt lehine yayın desteği” karşılığında yapıldığı öne sürüldü.

Suçlamalar, etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli Yakup Öner’in ifadesine dayanıyor.

Öner, 2023 seçimleri öncesinde Mahiroğlu’nun villasında kaçak inşaat yapıldığını öğrendiğini ve konuyu İBB Başkanı İmamoğlu’na ilettiğini söyledi.

İddianameye göre İmamoğlu, “Bu konuyu Murat Ongun’la birlikte değerlendirin” talimatı verdi.

"Göstermelik" yapı tutanağı

İmamoğlu’nun o dönemki iletişim danışmanı olduğu belirtilen Murat Ongun’un ise “Bize destek veren tek kanal bu, üzerine nasıl gideceğiz” dediği iddia edildi. Bunun üzerine Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün süreci askıya aldığı, medyada çıkan haberler üzerine ise “göstermelik” bir Yapı Tatil Tutanağı düzenlediği belirtildi.

Resmî evraklarda, 15 Ağustos 2022 tarihli tutanakta villaya 297 metrekarelik bodrum alanı ve 122 metrekarelik yeni kat eklendiği, sadece yeni katın yıkıldığı; diğer aykırılıkların ise giderilmediği tespitine yer verildi. Bu kayıtların, etkin pişman Yakup Öner’in beyanlarını doğruladığı savunuldu.

İddianamede ayrıca, İmamoğlu, Ongun, Öner ve Elçin Karaoğlu arasındaki yoğun telefon trafiği ve aynı baz istasyonlarında tespit edilen konum verileri de delil olarak gösterildi

Villanın örgüt lehine yapıldığı iddia edildi

Savcılık, rüşvet suçunun yalnızca nakdi menfaatle sınırlı olmadığını, “her türlü çıkar veya yarar sağlamanın” da bu kapsama girdiğini belirtti. Buna göre Mahiroğlu’nun, Boğaz’daki villasına yapılan ekler karşılığında Halk TV üzerinden İmamoğlu ve “örgüt” lehine yayın yapmayı taahhüt ettiği iddia edildi.

İddianamede, “Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu, Cafer Mahiroğlu’ndan maddi menfaatten daha değerli bulduğu basın desteğini almak için Murat Ongun’a talimat vermiştir” ifadesi yer aldı.

Cafer Mahiroğlu’nun “rüşvet verme”, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Fatih Keleş’in “rüşvet anlaşması yapılması ve alınması için talimat verme” suçlamalarıyla cezalandırılmaları talep edildi. Elçin Karaoğlu hakkında “rüşvet fiiline iştirak”, etkin pişman Yakup Öner hakkında ise “ceza verilmesine yer olmadığı” yönünde karar istendi.

Mahiroğlu’nun ayrıca İstanbul’da “ihaleye fesat karıştırma” ve Ayvalık’ta “imar kirliliğine neden olma” suçlarından arandığı, 10 Mart 2025’te İstanbul Havalimanı’ndan İngiltere’ye çıktığı bilgisi de dosyada yer aldı.