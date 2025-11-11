  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İBB iddianamesi tamamlandı: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talebi
Takip Et

İBB iddianamesi tamamlandı: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasının TCK 54 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesini talep etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB iddianamesi tamamlandı: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talebi
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (İBB), 237 gün sonra yayınladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinde Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep etti. 

İddianamenin detaylarını basın mensuplarına açıklayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek,  CHP'nin Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasının iddia edildiği gibi yalnızca "bağış toplanarak" alınmadığını, bu paraların bir kısmının suç geliri olduğunun tespit edildiğini belirti.

İl başkanlığı binasına el koyma talebi

Savcılık, söz konusu durum için iddianamede "Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına kayıtlı olduğu anlaşılan Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 7752 Ada 2 Parsel Dükkan Aklama işlemine konu malvarlıklarının TCK 54 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer vererek, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulmasını talep etti. 

İBB iddianamesi tamamlandı: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talebi - Resim : 1

İBB iddianamesinde kimler “örgüt yöneticisi”? 6 isim hangi suçlarla itham ediliyor?İBB iddianamesinde kimler “örgüt yöneticisi”? 6 isim hangi suçlarla itham ediliyor?Gündem
İşte İBB iddianamesinin tamamı!İşte İBB iddianamesinin tamamı!Gündem
Gündem
CHP’den çok sert kapatma tepkisi: 102 yıllık partiyi kapatacak anasının karnından doğmadı
CHP’den çok sert kapatma tepkisi: 102 yıllık partiyi kapatacak anasının karnından doğmadı
SGK’dan Kulp’ta 3 işçinin hayatını kaybettiği viyadük inşaatına ilişkin açıklama
SGK’dan Kulp’ta 3 işçinin hayatını kaybettiği viyadük inşaatına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran’dan düşen askeri kargo uçağıyla ilgili uyarı!
İletişim Başkanı Duran’dan düşen askeri kargo uçağıyla ilgili uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi iş bilmezlerin insafına terk etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi iş bilmezlerin insafına terk etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen kargo uçağıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen kargo uçağıyla ilgili açıklama
Kocaeli’de 8 Kasım'da 6 kişinin öldüğü fabrika yangını: 5 kişi daha açığa alındı
Kocaeli’de 8 Kasım'da 6 kişinin öldüğü fabrika yangını: 5 kişi daha açığa alındı