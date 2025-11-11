İBB iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu için iki bin 352 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesinin tamamlandığını duyurdu. Başsavcı Gürlek, iddianamenin 15:00'te mahkemeye sunulacağını kaydetti.

Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile 402 şüpheli yer aldı.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99’u örgüt mensubu 1’i "örgütün kurucusu ve lideri" şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı.

"160 milyar lira kamu zararı tespit edildi"

İddianamede "10 yıllık süreçte kamu zararı 160 milyar lira" denildi.

Başsavcı Gürlek, ek iddianameler ile soruşturmanın süreceğini kaydederken; yargılamanın “ivedilikle” yapılması gerektiğini ve duruşmaların da Silivri’de yapılacağını söyledi.

İmamoğlu için iki bin 352 yıla kadar hapis istemi

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi. Ayrıca İmamoğlu hakkında 142 eylemle ilgili cezalandırma talep edildi.

"Yazışmalar doğrudan dosyaya girdi"

Başsavcı Gürlek, düzenlediği basın toplantısında, iddianameye ilişkin şunları söyledi:

"İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını ve şemasını anlattık. Altı tane örgüt yöneticisi var. Dijitallerin büyük çoğunluğu çözüldü. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor.

İddianamede gizli ve normal tanıklar var. 70’ten fazla etkin pişmanlıktan faydalanan var. Etkin pişmanlıktan faydalanan Adem Soytekin bize etkili bilgiler verdi. Adem Soytekin’i iddianamede örgüt yöneticisi olarak belirledik.

Örgüt yöneticisi olarak verdiği bilgilerin eksik olduğunu belirledik. Ama verdiği bilgiler doğru. Ve kendisi ile ilgili bilgiler vermedi. Bilgiler eksik olduğu için tutuklandı.

Hüseyin Gün bu dosyada örgüt yöneticisi olarak yargılanıyor. Şu an iki tane belediye başkanı da yargılanacak. Beylikdüzü ve Şişli. İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi ile ilgili muhtemelen ek iddianame düzenlenecek.

İncelememiz bunlarla ilgili henüz tamamlanmadı.

İhalelerin süreçleri ne şekilde dizayn edildiği çok önemli. Bunları iddianamede görebilirsiniz. Yazışmalar doğrudan dosyaya girdi. Mehmet Murat Çalık’ın WhatsApp yazışmaları var. Dosyada ikrar içeren yazışmalar var. Kamu zararı toplam suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar. 95 tane taşınmaz. Bunlar güncel değerler değil. Suç tarihi 10 yıllık süreci kapsıyor."

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü ile yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü yöneticisi ve üyeleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iddianamemizde (105’i tutuklu), (170’i adli kontrolü), (7’si yakalama emriyle aranan) olmak üzere (402) şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış olup (143) farklı eylemle ilgili olarak “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Yardım Etme, Rüşvet Alma, Rüşvet Verme, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Görevlileri ile Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunun Muhalefet, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Yayımı, Evrakta Sahtecilik, Resmî Belgede Sahtecilik, Kaçakçılık Kanununa Muhalefet, Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Kamunun Malına Zarar Verme, Adeta Mahkemesine İtina Etmeme ve Kamu Araçlarını Zimmetleme” suçlarını işledikleri iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

Haklarında iddianame düzenlenen şüphelilerden (99)’u örgüt mensubu (lider ve yöneticiler) olup, bunlar arasında örgüt kurucusu ve lideri olduğu değerlendirilen Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Ertan YILDIZ, Murat GÜLBİHARİOĞLU, Adem SOYTEKİN ve örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bazı iş insanı, kamu görevlisi ve siyasetçiler bulunmaktadır.

İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU hakkında;

Doğrudan işlediği suç olarak Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (6 kez) ve örgüt üyeleri ile hiyerarşik bağı tespit edilen bazı Türk Ceza Kanunu’nun 220/5’inci maddesi uyarınca iştirak iradesiyle İhaleye Fesat Karıştırma (5 kez), Resmî Belgede Sahtecilik (2 kez), Resmî Belgeyi Gizleme ve Yayma (2 kez), Suç Delillerini Ortadan Kaldırma (2 kez), Kamu Malına Zarar Verme (4 kez), Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma (3 kez), Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak Kaydedilmesi (4 kez), Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Yayılması (3 kez), Mali Suçları Araştırma Kurulu’na Bildirimde Bulunmama (2 kez), Kaçakçılıkla Mal Varlığı Değerlerini Aklama (4 kez), İhaleye Fesat Karıştırma (7 kez), Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Medeni Kanuna Muhalefet suçlarından,

Olmak üzere toplamda iddianameye konu olan (142) eylem ile ilgili olarak cezalandırılması talep edilmiştir.

Hakkında aynı dosyada bir kısım şüpheliler yönünden yürütülen soruşturma devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"