İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu'na hangi suçlamalar yöneltiliyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) "yolsuzluk" iddialarına ilişkin hazırladığı iddianamenin merkezinde, görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor.

Savcılık, İmamoğlu'nun bir "suç örgütü" kurduğunu ve yönettiğini öne sürüyor.

Metinde, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" ifadesi kullanılıyor ve iddia edilen bu "yapının" kuruluşu, İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanı olduğu döneme dayandırılıyor.

Savcılık, "örgüt lideri" olduğunu savunduğu İmamoğlu'nun, mali nitelikli suçlarla zenginleştiğini ve CHP'yi ele geçirdiğini savunuyor.

Mart ayından beri tutuklu olan İmamoğlu ise tüm iddiaları kesin bir şekilde reddediyor.

CHP de bu yargılamanın siyasi olduğunu savunuyor.

BBC Türkçe, yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianamede, İmamoğlu ve yönettiği iddia edilen "örgütle" ilgili temel suçlamaları inceledi.

Beylikdüzü dönemine uzanan 'örgüt' iddiası

İddianamede "örgütün" temellerinin İmamoğlu'nun 2014 yılında Beylikdüzü belediye başkanı seçilmesinden sonraki dönemde atıldığı öne sürülüyor.

Buna göre İmamoğlu, 2015 yılında ruhsat, imar, iskan gibi işlemlerde "usulsüzlükler yaparak firma sahiplerinden maddi menfaat temin eden bir yapılanma kurdu".

Savcılık, 2015-2019 arasında süreçte "örgütün, rüşvet ve suç gelirlerini aklama suçları başta olmak üzere çeşitli suçlara vücut veren 14 eyleminin tespit edildiğini" belirtiyor.

İddianamede, bu eylemlerin tümüne İmamoğlu'nun bizzat iştirak ettiği ve "örgüt yönetici ve üyelerini" yönlendirdiği öne sürülüyor.

"Örgüt ahtapotun kolları gibi gelişti"

Savcılığın iddiasına göre İmamoğlu, "örgütün" eylemleri neticesinde elde ettiği maddi menfaati, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilebilmek amacıyla kullandı.

İddianamede İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından "örgütün" faaliyet alanını genişlettiği, suçtan kaynaklanan kazancını artırdığı öne sürülüyor.

İddianamede, "İmamoğlu'nun İBB şemasında yer alan birimlerden sorumlu örgüt yöneticilerini belirledikten sonra her bir örgüt yöneticisine bağlı hareket eden örgüt üye sayısını artırarak faaliyetlerini sürdürdüğü" savunuluyor.

Savcılık bu süreçte "örgütün ahtapotun kolları gibi geliştiğini" söylüyor.

Altı yöneticisi bulunan bir "örgüt" tarif ediliyor ve metinde buna dair bir şema da yer alıyor.

"Sistem" ve "eylemler"

Savcılık, "örgütün" elde ettiği maddi kazancı "sistem" kavramıyla açıklıyor.

Buna göre "örgütün" aldığı ya da aldırdığı ihalelerden, usule aykırı verilen ruhsat ya da imar izinlerinden gelen paranın yüzde 10 ila 15'lik kısmı "sisteme" aktarılıyordu.

Savcılığın iddiasına göre "örgüt", son dönemde cumhurbaşkanlığı adaylığı için oluşturulmak istenen fonu tamamlamak için eylemlerine devam etti.

İddianameye göre "örgüt" şu tür faaliyetlerde bulunuyordu:

• Belediyelerden, İBB ve iştiraklerinden, "örgüt lideri" ya da yöneticilerle bağlantılı iş insanlarına ihaleler aldırıldığı iddiası

• Paravan şirketler üzerinden ihaleler alındığı iddiası

• İş insanlarının iskan, imar veya ruhsat başvurularında rüşvet vermek zorunda bırakıldığı iddiası

• Usule aykırı şekilde ruhsatlanan ve işletmeye açılan hafriyat döküm sahalarından gelir elde edildiği iddiası

• Boğaziçi İmar Müdürlüğü bünyesinde, İstanbul Boğazı'ndaki yapıların tamirat, tadilat ve ruhsatlandırma işlemlerinden gelir elde edildiği iddia

İddianamede bu tür iddialara dair çeşitli "eylemlerle" ilgili detaylar aktarılıyor.

"Kazanç CHP'yi ele geçirmede kullanıldı"

Metinde, CHP'nin Sarıyer'deki il başkanlığı binası ile ilgili de çeşitli iddialar yer alıyor.

İmamoğlu'nun 2019 yılında binanın satın alınması sırasında , o dönemki il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu saf dışı bırakarak satın alma sürecini bizzat yürüttüğü belirtiliyor.

Savcılık İmamoğlu'nun böylece CHP yönetimine talip olduğuna ilişkin "ilk gövde gösterisini" yaptığını savunuyor.

Satın alma sürecine ait "para sayma" görüntülerinin kamuoyuna yansımasıyla "örgütün" ilk kez görüntülendiği belirtiliyor.

Savcılığın iddiasına göre İmamoğlu, "İBB başkanlığının verdiği imkan ve yetkileri 'örgüt' için kazanç kaynağı haline getirip bu kazancı bir yandan kendisini ve 'örgütün mensuplarının' zenginleşmesinde, diğer yandan da CHP yönetimini ele geçirmede kullandı".

İddianamede "suçtan elde edilen gelirlerle" alındığı iddiasıyla binaya el konması talep ediliyor.

Gazetecilerin fonlandığı suçlaması

Bu amaç doğrultusunda İmamoğlu'nun, kamuoyu desteği sağlamak için bazı gazetecilere fon sağlayıp halkla ilişkiler çalışması yaptırdığı da iddialar arasında.

Metinde; Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Yavuz Oğhan ve Ruşen Çakır gibi gazetecilerle çeşitli kanalların fonlandığı öne sürülüyor.

Bu gazetecilerin tümü iddiaları reddediyor.

"Partinin kontrolü İmamoğlu'na geçti"

Savcılığa göre İmamoğlu, 2023'te cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmeyince dönemin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimleri yanına çekip "gizli" toplantılar yaptı.

İddianamede İmamoğlu'nun, 2023 yılında, Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği CHP İstanbul İl Kongresi'nde "delegeleri satın alarak" Çelik lehine oy kullanılmasını sağladığı öne sürülüyor.

Aynı iddia yine 2023'te yapılan, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği olağan kongre için de kullanılıyor.

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, 2 Eylül'de İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, yerlerine geçici bir yönetim atanmasına hükmetmişti.

Ancak Çelik, 19 Ekim'de yapılan kongrede tekrar il başkanı seçildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 24 Ekim'deki son duruşmasında ise mahkeme davanın reddine karar vermişti.

Yine bu kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının ikinci duruşması ise 13 Ocak 2026'da görülecek.

Özel, eylül ayındaki olağanüstü kurultayda yeniden genel başkan seçilmişti.

CHP 28-30 Kasım'da olağan kurultaya gidiyor.

"Soruşturmadan haberdar olunca aday adaylığını gündeme getirdi"

Savcılığa göre CHP'de yaşanan genel başkan değişimden sonra, "partinin kontrolü tamamen İmamoğlu'na geçti."

Metinde, 2024 yerel seçimlerinde hem İstanbul'un ilçelerindeki hem de Türkiye genelindeki il ve ilçelerin başkan adaylarının birçoğunun, İmamoğlu tarafından belirlendiği öne sürülüyor.

Savcılığa göre İmamoğlu, "hakkındaki soruşturmadan haberdar olunca hızlandırılmış cumhurbaşkanlığı aday adaylığını gündeme getirdi."

CHP 23 Mart'ta, İmamoğlu'nun tutuklandığı gün cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yaptı. Parti, 1.6 milyonu CHP üyesi olmak üzere yaklaşık 15 milyon kişinin ülke genelinde kurulan sandıklarda oy kullandığını açıkladı.

İmamoğlu tek aday olarak girdiği ön seçimde partinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

Savcılığa göre İmamoğlu'nun "üç amacı"

İddianamede yer alan "örgütün" amacı bölümünde, İmamoğlu'nun asıl ve ilk amacının maddi zenginleşme olduğu, ikinci amacının ise elde edilen maddi sermaye ile CHP'nin ele geçirilmesi olduğu öne sürülüyor.

Sonraki hedef olan üçüncü amaç da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı olarak tarif ediliyor.

Savcılığa göre cumhurbaşkanlığı makamı ile "örgütün" elde ettiği maddi kazancın artması, rüşvet, usulsüzlük ve yolsuzluk çarkının ülke geneline yayılması hedefleniyordu.

İmamoğlu'na hangi suçlamalar yöneltildi?

Metinde, İmamoğlu hakkında 142 eylemden cezalandırma talep ediliyor.

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar şöyle:

• Rüşvet (12 kez)

• Suç gelirlerinin aklanması (Yedi kez)

• Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (Yedi kez)

• "Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla" örgüt mensupları tarafından işlenen kişisel verilerin kaydedilmesi (İki kez); kişisel verileri ele geçirme ve yayma (İki kez)

• Suç delillerini gizleme (Dört kez)

• Haberleşmenin engellenmesi

• Kamu malına zarar verme

• Rüşvet alma (47 kez)

• Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma irtikap (Dokuz kez)

• Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez)

• Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez)

•İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

• Çevrenin kasten kirletilmesi, vergi usul kanuna muhalefet, orman kanununa muhalefet, maden kanuna muhalefet

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin incelemeye devam ettiği iddianamede, İmamoğlu için 2 bin 430 yıla kadar hapis isteniyor.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmış, 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu İmamoğlu, İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.