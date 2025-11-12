  1. Ekonomim
İBB iddianamesine karşı "İstanbul İddianamesi" internet sitesi açıldı

İBB'ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında hazırlanan ve Ekrem İmamoğlu’nu “örgüt lideri” olarak tanımlayan 3 bin 700 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamenin ardından “İstanbul İddianamesi” adlı bir internet sitesi açılarak dosyadaki iddialar kamuoyuna yansıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame bugün mahkemeye sunuldu. Görevden alınan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun "örgüt lideri" olarak tanımlandığı, 3 bin 700 sayfayı aşan iddianamede 105’i tutuklu olmak üzere 402 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylem nedeniyle 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, "suç örgütü kurma", "suç örgütü yönetme", "rüşvet alma" ve "rüşvet verme" suçlamaları yöneltildi. İddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamenin ardından "İstanbul İddianamesi" adıyla açılan bir internet sitesinde dosyada yer alan iddialar ele alındı. Sitede "Bavullarla para mı taşındı?", "Kurultay’da telefon dağıtıldı", "Şişli’de kesilen cezaya rüşvet dendi", "Hedef İmamoğlu mu, CHP mi?" ve "1 dakikada gerçekler" gibi başlıklar yer aldı.

İBB iddianamesine karşı "İstanbul İddianamesi" internet sitesi açıldı - Resim : 1

Sosyal medyada "İddialara değil gerçeklere kulak verin" etiketiyle açılan Facebook, X, Instagram, Bluesky ve TikTok hesaplarından siteye ilişkin paylaşımlar yapıldı.

