İBB kreşlerinde yeni dönem fiyatlarına zam geldi

İBB’nin kurduğu Yuvam İstanbul kreş ücretlerine zam geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin temmuz ayı oturumlarının son birleşiminde zam kararı alındı.

Yuvam İstanbul kreşlerinin aylık 1.200 TL olan yemek, oyuncak ve kırtasiye malzemesi dahil fiyatı 2.500 TL’ye çıkarıldı. Yeni belirlenen fiyat, 1 Eylül 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

Yapılan İBB Meclis oturumunda, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 2021 yılından beri komisyonda bekleyen 900 milyon TL’lik iç borçlanma talebine Ak Partili üyelerin itirazına karşın, onay verildi.

Pendik Belediyesine otopark tahsisi iptal edildi

Pendik Doğu Mahallesi'nde 2020'de alınan kararla dolgu alanının 10 yıllığına otopark olarak işletilmesi amacıyla Pendik Belediyesine tahsis kararı iptal edildi.

Bahçelievler'deki parklarla ilgili yeni düzenleme

Bahçelievler'de 2020'de Kocasinan Mahallesi'ndeki üç parkın Bahçelievler Belediyesine tahsis kararının iptali görüşüldü. Yapılan müzakerelerin ardından teklif komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Bakırköy'ün planları meclisten geçti

Mecliste Bakırköy'le ilgili imar planı maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Alınan kararla kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yenilemek isteyen Bakırköylüler alan ve parsel birleştirme şartı aranmadan evlerini dönüştürebilecek.

Meclisten geçen kararla İBB, riskli yapılarının KİPTAŞ ile yenilemek isteyen hak sahiplerine, gelir durumlarına göre toplam maliyetin yüzde 40 ile yüzde 65'i oranında destek sağlayacak. Riskli binalarda oturan emeklilere ise 9 bin TL, diğer hak sahiplerine 7 bin TL kira yardımı yapılacak.

İstanbul’un dönüşümü için İTÜ ile protokol

Mecliste ayrıca İBB ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında İstanbul'un afete dayanıklılığını arttırmak için yapılacak çalışmalarda danışmanlık hizmeti almak üzere işbirliği protokolü imzalanmasına karar verildi.

Tüm maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından meclis tatile çıktı. Ağustos ayında kapalı olacak olan meclis 9 Eylül'de toplanacak.