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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal’ın kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı (Video)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılma anına ilişkin en net görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karaal’ın telefonla konuşarak yolda yürüdüğü, ardından yanına yaklaşan kişiler tarafından zorla araca bindirilerek götürüldüğü anlar yer aldı.

Haber Merkezi
İHA
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal’ın kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı (Video)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe’de evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

Karaal’ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Karaal’ın telefonla konuşarak sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin yanına yaklaştığı, kısa süre sonra başka kişilerin de bölgeye geldiği görüldü.

Şahısların Karaal’ı zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bulunduğu mekan görüntülendi

Karaal'ın kaçırılmasının ardından Tuzla'da alıkonulduğu atıl durumdaki prefabrik yapı ve inşaat alanı detaylı olarak görüntülendi.

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