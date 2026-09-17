İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda CHP’den istifa etti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, CHP’den istifa etti.

Arda, İBB Meclisi kürsüsünden yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi partiye katılmayacağını ve görevlerini bağımsız meclis üyesi olarak sürdüreceğini belirtti.

Siyasette kişisel hesaplar ve parti içi mücadeleler yerine vatandaşın hizmet beklentisinin esas alınması gerektiğini vurgulayan Arda, İBB ve Kartal Belediye Meclislerindeki görevlerine bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.

Daha önce Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Arda, 2019’da Çekmeköy’den, 2024’te ise CHP listesinden Kartal’dan belediye meclis üyesi seçildi.

Arda, İBB Meclisi’nde Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak görev yapıyor.