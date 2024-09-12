  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İBB Meclisi onayladı! 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
Takip Et

İBB Meclisi onayladı! 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, yeni '2 bin 500 uygulama tabanlı taksi' için ihale yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB Meclisi onayladı! 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, 2 bin 500 uygulama bazlı taksi için ihale yapılması maddesi görüşüldü.

Yapılan oylamada, bu taksiler için ihale yapılması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

UKOME toplantısında kabul edilmişti

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edilmiş, araçların yalnızca Elektronik Ulaşım ve Yönetim Lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışması ve yoldan yolcu alamayan taksi sistemi olması istenmişti.

Teklifte, bu sistemde, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması, uygulamadan tetiklenen taksimetre, tepe lambasız, yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı ve güvenlik bölmesi olması şartları da yer almıştı.

İkinci el otomobillerin en çok satıldığı iller açıklandı! İşte o sıralama!İkinci el otomobillerin en çok satıldığı iller açıklandı! İşte o sıralama!Otomotiv
Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı hız kesmediTürklerin yurt dışından gayrimenkul alımı hız kesmediEmlak
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
E-5 Karayolunda 2 İETT otobüsü çarpıştı
E-5 Karayolunda 2 İETT otobüsü çarpıştı
Erbakan'dan 31 Mart mesajlı erken seçim çağrısı: Tek haneliyi bırak enflasyonu sabit bile tutamıyorsunuz
Erbakan'dan 31 Mart mesajlı erken seçim çağrısı
DMM: 85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı iddiaları asılsız
DMM: 85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı iddiaları asılsız
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale istifa etti
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale istifa etti
CHP'den 'erken seçim' açıklaması: Erdoğan tekrar aday olmak istiyorsa bir uzlaşıya girmek zorunda
Murat Emir: Erdoğan tekrar aday olmak istiyorsa bir uzlaşıya girmeli