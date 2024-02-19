İBB Meclisi'nde 2 ilçedeki imar planlarına onay

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi şubat ayı 3. oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, farklı ilçelerdeki imar planlarına ilişkin gündem maddeleri görüşüldü.

Bu kapsamda, Sarıyer'in Kocataş, Poligon, Çayırbaşı, Rumeli Hisarüstü, Sarıdağ (Merkez), Kazımkarabekirpaşa, Reşitpaşa, Cumhuriyet, Emirgan ve Çamlıtepe (Derbent) mahallerinde İBB mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin, sadece üzerinde binası olan veya binası daha önce yıkılan hak sahiplerine satış yetkisi verilmesi onaylandı.

Sarıyer'de ayrıca Rumeli Hisarı Mahallesi'ndeki "Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı" teklifi kabul edildi.

Ataşehir ilçesindeki Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği teklifi de geçti.

Meclisteki bu teklifler, siyasi partilerin onayıyla "oy birliğiyle" geçti.