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İBB Meclisi'nde borçlanma talebi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde borçlanma taleplerini içeren gündem maddeleri kabul edildi.

Haber Merkezi
AA
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İBB Meclisi'nde borçlanma talebi onaylandı
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İBB Meclisi aralık ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün imar, çevre, eğitim, kültür-sanat, sağlık, spor, kentsel dönüşüm, ulaşım, sosyal ve belediyecilik hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere 3 milyar 500 milyon lira iç borçlanma talebi konuşuldu.

İç borçlanma teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste ayrıca Metro İstanbul Genel Müdürlüğünün şirketin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 500 milyon lira borçlanma talebi görüşüldü.

Rapordaki komisyon görüşünde Metro İstanbul'a ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere yurt içi bankalar/katılım bankaları, kredi kuruluşları ve diğer kişi ile kuruluşlardan yapılacak iç borçlanma için yetki verilmesi uygun görüldü.

Borçlanma talebi, oy birliğiyle kabul edildi.

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