İBB Meclisi'nden 9 ilçedeki taşınmaz satışına onay

İBB Meclisi ekim ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait kimi taşınmazların satışı gündeme geldi.

Aynı zamanda Hukuk Komisyonu Üyesi olan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, bu oturumda hukuk komisyonuna ait 54 dosyadan 31'inin gayrimenkul satışlarıyla ilgili olduğunu söyledi.

"Tapuda şerh hakkı sahibi olan kişinin haklarının ihlal edilme ihtimali çok yüksek"

Bu gayrimenkul satışlarının birçoğunda hukuki anlamda sıkıntı bulunduğunu ve bu yüzden AK Parti grubu olarak bu dosyalara muhalefet şerhi koyduklarını dile getiren Kaynar, "Üç temel konudaki hukuki sıkıntılarından bahsedeceğim bu dosyaların. Bu muhalefet şerhi koyduğumuz 21 dosyada bazı taşınmazların tapularında hak sahibi adına şerh var. 'Üzerindeki bina filanca kişiye aittir.' diye şerh bulunuyor. Bize gelen satış dosyasında bu şerh hakkı olan kişinin bu satıştan bilgisi olduğuna ya da bu satışla ilgili kendisine tebligat yapıldığına dair bir bilgi bulunmuyor. Bu taşınmazın satışını tapuda hak sahibi olarak şerh edilen kişinin dışındaki bir kişi talep ediyor. Dolayısıyla tapuda şerh hakkı sahibi olan kişinin haklarının ihlal edilme ihtimali çok yüksek." dedi.

Yapı kayıt belgesine göre satış talebi gelen dosyalar olduğunu ve bunlara da muhalefet şerhi koyduklarını anlatan Kaynar, "Muhalefet şerhi koyduğumuz bu dosyalarda yapı kayıt belgesiyle taşınmazın metrekaresi birbiriyle uyuşmuyor. 200 metrekarelik parselin 60 metrekaresi için yapı kayıt belgesi var ve 200 metrekarenin tamamının yapı kayıt belgesine göre satış kararı veriliyor. Bizce hukuken bu da yanlıştır. Ayrıca bazı parseller hisseli. Bu parsellerdeki hissedarın ön alım hakkı vardır. Öncelikli olarak bu hissedarlara satılması gerekir. Ancak tamamen üçüncü kişi durumunda olan ve bu taşınmazla ilgisi tespit edilemeyen kişiler bu taşınmazların satışını talep etmiş. Hissedara satış şeklinde değil, açık ihale şeklinde gelmiş. Bu da çok ciddi hak ihlaline sebebiyet verecektir.'' ifadelerini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Melendiz Dalyan İzgi ise "Hukuki anlamda değerlendirmeler farklılık arz ediyor. Farklı görüşlerimizi komisyonda zaten görüşmüştük. Biz öyle düşünmediğimiz için bu yönde karar aldık." dedi.

Mecliste, komisyon raporları doğrultusunda Kağıthane, Pendik, Eyüpsultan, Ataşehir, Bağcılar, Üsküdar, Sarıyer, Şişli ve Ümraniye'deki bazı taşınmazların satışına onay verildi.

AK Parti'li meclis üyelerinin muhalefet şerhi koyduğu taşınmaz satışları oy çokluğuyla onaylandı.

"CHP demokraside sabıkalıdır"

Meclisteki gündem dışı konuşmalarda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ceza aldığı dava tartışıldı.

BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, "Özellikle genç CHP'li arkadaşlarımız sanki merkez sağ parti temsilcileri gibi konuşuyorlar. Onları tebrik ediyorum. Genç hatip olan arkadaşların, 1950-60'lı yılları, okumanın dışında bilmedikleri çok açık ve haklılar. CHP'yi fazla savunmasınlar. CHP demokraside sabıkalıdır. Sene 1960... Başbakan Adnan Menderes, Hazine ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu Yassıada'da idam edilirken buna alkış tutan, destekleyen CHP nerede? CHP bu toplumdan, demokrasiden özür dilemeli. Ama bu CHP dönüş yapmışsa, tövbe istiğfar etmişse, geçmişiyle yüzleşmişse ben arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar ise Çağlayan'ı kınadığını söyleyerek, "Asla partimizle ilgisi olmayan bu sözleri aynen iade ediyorum. CHP her zaman darbelere karşı çıkmış bir partidir. Biz, 1960 ihtilali ile gelip CHP'yi yan yana anıp, ihtilalde yaşanan darbecilerin yaptıklarını CHP'ye yıkmaya kalkmasını şiddetle kınıyorum. Önce açsın tarih okusun. CHP, bu ülkenin kurucu partisidir, ülkeye demokrasiyi getiren partidir. Hiç kimsenin bize demokrasi dersi vermeye hakkı yok, böyle bir gücü de yok." dedi.

"CHP'li arkadaşlar bu sürece ne kadar müdahil oldular?"

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ise CHP'li iki meclis üyesinin demokrasiyle ilgili sözlerinin takdire şayan olduğunu ama atladıkları bir nokta bulunduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun yargı sürecinin devam ettiğini anımsatan Okul, "Ne yazık ki devam eden bu yargı süreci politize oldu. Sürekli bunun gündeme gelmesi Türkiye adına, demokrasi adına üzüntü verici. Seçimle iş başına gelmiş hiçbir siyasinin yargı yoluyla yasaklı hale gelmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bizler bunun acısını geçmişte çok yaşadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir şiir okuduğu için yargılandı, belediye başkanlığı elinden alındı ve hapse atıldı. Bu yargı süreci sırasında acaba bu CHP'li arkadaşlar bu sürece ne kadar müdahil oldular?" dedi.

Kimsenin siyasi yasaklı olmasından yana olmadıklarını yineleyen Okul, sözlerini "Bugün kendisiyle (İmamoğlu) ilgili süreci hep beraber takip ediyoruz. CHP içindeki dinamikleri de görüyoruz. Sayın İmamoğlu'na gelecek bir siyasi yasakta, inanın AK Parti içerisinden çok daha fazla CHP içinde bu yasağa sevinecek insanlar var. Bu kadar net söylüyorum. O yüzden lütfen yargı sürecini saygılı şekilde takip edelim." şeklinde sürdürdü.

Bahçelievler'deki park tahsisi iptal edildi

Mecliste ayrıca yapım, bakım, onarım ve temizliği Bahçelievler Belediyesince yapılan Kocasinan Semt Parkı'nın 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Bahçelievler Belediye Başkanlığına tahsisinin iptali görüşüldü.

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "Burası önceki dönemde bakım, yapım, onarım ve temizliğinin Bahçelievler Belediyesince yapılması kaydıyla tahsis edilen bir park alanı. 'Şimdi çoğunluk bize geçti.' diyorlar ve her türlü bakımını, onarımını, temizliğini Bahçelievler Belediyesinin yaptığı bu parkın tahsisini iptal ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi uhdesine alıyorlar. İnşallah bu parkın bakımını, onarımını, temizliğini yaparlar. Demokrasi bu değil arkadaşlar." diye konuştu.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise "Muhammet Bey, 'Bakın, temizleyin.' dedi. Tamam işte sırtınızdan yükü alıyoruz. Bahçelievlerli komşularımıza İBB'nin hizmet sunacağı güzel bir alan ortaya çıkmış olur. Bundan önceki süreçte, 2020'de İBB'nin ilgili birimlerine sorulmadan, danışılmadan 16 milyonun iradesine de saygısızlık edilerek, bir meclis kararıyla ilçe belediyesine tahsis edilmişti. Üstelik bizim mecliste Bahçelievler Belediyesine bazı parkların tahsisi oy birliğiyle çıktı. Kıbrıs Parkı, Fetih Parkı gibi... Biz öyle partizanca bakmıyoruz." dedi.

Tekrar söz alan Kaynar, "Bizim irademize veya bizi seçen seçmenin iradesine niye saygı duyulmaz? CHP'nin demokrasi anlayışı budur. Kendilerini seçerseniz demokratik bir seçim olur. Başkalarını seçerseniz demokrasi olmaz o. Çünkü böyle jakoben bir anlayışı var maalesef." diye konuştu.

Yapılan oylamada, tahsis iptali oy çokluğuyla onaylandı.