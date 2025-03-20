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İBB Meclisi'nden olağanüstü toplanma kararı

İBB Meclisi, yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası 24 Mart Pazartesi günü olağanüstü toplanacak.

Haber Merkezi
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İBB Meclisi'nden olağanüstü toplanma kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ın imzasıyla Meclis'in 1. Olağanüstü Toplantısı için meclis üyelerine davet yazısı gönderildi.

Yazıda, "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince olağanüstü toplanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1. Olağanüstü Toplantısı, 24 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Fatih Saraçhane'de bulunan belediye başkanlık binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

İBB Meclisi'nde, "İBB ve iştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi ve sonuçları hakkında ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması" ve "Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hesaplarına el konulan şirketlerin personelinin mağdur olmaması ve ücretlerinin ödenmesi için bütçede gerekli düzenlemelerin yapılması" konuları görüşülecek.

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