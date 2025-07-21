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İBB operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 8'ine tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan son operasyonda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. 17 kişiden 9'u adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken 8'i için tutuklama talep edildi.

Haber Merkezi
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İBB operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 8'ine tutuklama talebi
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. 17 kişiden 9'u adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken 8'i için tutuklama talep edildi.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller sonucu 18 şüpheli daha tespit edilmişti.

Haklarında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 17 zanlı yakalanmıştı.

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