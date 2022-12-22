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İBB raporu savcılığa teslim edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan İBB raporu savcılığa teslim edildi.

Haber Merkezi
AA
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İçişleri Bakanlığınca hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle (İBB) ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, bakanlığın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı.

Raporun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi.

 

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