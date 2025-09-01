İBB soruşturması: 2 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında mart ayında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında şüpheli sayısı 330'a yükseldi. Soruşturma kapsamında son dört aydır sürdürülen çalışmalarda önemli delillere ulaşıldığı bildirilirken, dosya kapsamının genişlemeye devam ettiği öğrenildi.

10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

2 firari için kırmızı bülten kararı

Firari şüpheliler Emrah Bağdatlı ve Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.