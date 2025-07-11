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İBB soruşturması: Gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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İBB soruşturması: Gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

10 zanlı gözaltına alınmıştı?

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında son operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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