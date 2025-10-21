İBB soruşturması: Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ifadeye çağrıldı

  1. Ekonomim
CHP'li Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

İBB'ye yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturmasında ifadeye çağrılan 210 kişinin arasında Hopa Belediye Başkanı Cihan'ın da olduğu öğrenildi.

Tele 1'in haberine göre CHP'Lİ Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan İBB soruşturması kapsamında ifade verecek.

2019'da İBB'de görev almıştı

Utku Cihan 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama Müdürü olarak göreve başladı. 23 Aralık 2019 tarihinde Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne vekâleten atandı. 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı görevine başladı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hopa Belediye Başkanı olarak seçildi.

