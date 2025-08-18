  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İBB soruşturması | İnan Güney ve 43 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
Takip Et

İBB soruşturması | İnan Güney ve 43 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 44 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB soruşturması | İnan Güney ve 43 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Murat Ongun ve firari konumdaki Emrah Bağdatlı ile bağlantılı oldukları öne sürülen Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesindeki çeşitli birimlerde dolandırıcılık faaliyetleri tespit edildi.

Bu kapsamda, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı 35 kişiyle birlikte, sosyal medya yapılanması içerisinde Ongun’un yönlendirmesiyle hareket ettiği ve Bağdatlı ile irtibatları olduğu belirlenen 9 kişi daha gözaltına alındı.

Toplam 44 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İZBAN kullanacaklar dikkat: Tüm seferler iptal edildi!İZBAN kullanacaklar dikkat: Tüm seferler iptal edildi!Gündem
En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi...En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 18 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 18 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem

 

 

Gündem
5 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 41 gözaltı
5 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 41 gözaltı
İZBAN kullanacaklar dikkat: Tüm seferler iptal edildi!
İZBAN kullanacaklar dikkat: Tüm seferler iptal edildi!
AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete trafik kazası geçirdi
AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete trafik kazası geçirdi
Virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı
Virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı
Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
Bodrum yerli turist için lüks oldu!
Bodrum yerli turist için lüks oldu!