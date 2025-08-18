İBB soruşturması | İnan Güney ve 43 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Murat Ongun ve firari konumdaki Emrah Bağdatlı ile bağlantılı oldukları öne sürülen Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesindeki çeşitli birimlerde dolandırıcılık faaliyetleri tespit edildi.

Bu kapsamda, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı 35 kişiyle birlikte, sosyal medya yapılanması içerisinde Ongun’un yönlendirmesiyle hareket ettiği ve Bağdatlı ile irtibatları olduğu belirlenen 9 kişi daha gözaltına alındı.

Toplam 44 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.