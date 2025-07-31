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İBB soruşturması | Kültür AŞ Reklam Müdürü Hakan Karaköse, tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Kültür AŞ Reklam Müdürü Hakan Karaköse, tahliye edildi.

Haber Merkezi
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İBB soruşturması | Kültür AŞ Reklam Müdürü Hakan Karaköse, tahliye edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kültür AŞ Reklam Müdürü Hakan Karaköse, mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Hakan Karaköse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmış ve 30 Nisan tarihinde tutuklanmıştı.

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