  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İBB soruşturması: Muhittin Böcek'in 2 şoförü tutuklandı
Takip Et

İBB soruşturması: Muhittin Böcek'in 2 şoförü tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in 2 şoförü tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü, dün Antalya'da gözaltına alınmıştı.