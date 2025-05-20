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İBB soruşturması: Zafer Keleş tutuklandı

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş de sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
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İBB soruşturması: Zafer Keleş tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, örgüte ait paraları dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Zafer Keleş'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Zafer Keleş, cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından tutuklaması talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan Zafer Keleş’in tutuklanmasına karar verildi.

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