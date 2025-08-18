İBB soruşturmasında 24 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

  1. Ekonomim
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 24 kişi, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu 44 kişinin ifadeleri alınmaya başlanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

24 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 24 kişi, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı

İnan Güney'in sorgusu sürüyor

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 20 kişinin hâkimlik sorgusu sürüyor.

