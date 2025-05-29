İBB soruşturmasında 3 kişi etkin pişmanlıktan yararlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmada “suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma ve rüşvet verme" suçundan tutuklu bulunan Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile "İhaleye fesat karıştırma", "Rüşvet Verme ve Örgüte Üye Olma“ suçlarından tutuklanan Güngör Gürman verdikleri ek ifadelerle etkin pişmanlıktan yararlandı.

Adli kontrol şartıyla tahliye oldular

İfadelerin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından konutu terk etmemek ve yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol şartları uygulandı. 3 isim de tahliye oldu.