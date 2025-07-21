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İBB soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklanırken 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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İBB soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 18 Temmuz'da haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 17'si gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen 17 kişinin savcılık sorgusu tamamlanmış ve 8 kişi tutuklama, 9 kişi ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Hakimlik, "Suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan, Boğaziçi A.Ş. satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir; "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla AKM Yapı A.Ş. Firma Temsilcisi Can Karataş, Cengiz Tosun, AKM Yapı Taahhüt A.Ş. Erdinç Karataş, Mehmet Karataş; "Rüşvet verme" suçlamasıyla ise ETEMM Yönetim Danışmanlık şirketi firma temsilcisi Murat Timuçin Altıer ve Maltepe Belediyesi’nde görevli ekonomist Taylan Çokyiğit'in tutuklanmasına karar verdi.

9 kişi ise imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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