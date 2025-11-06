İBB soruşturmasında gazeteciler ifade verdi: Tüm isimler serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında altı gazeteci hakkında "yalan bilgiyi alenen yayma" ve "suç örgütüne yardım" iddialarıyla işlem başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak ifadeye çağrıldı.

Önce Şaban Sevinç ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürüldü.

Saat 06:00 sıralarında yapılan operasyon kapsamında Sevinç ve Oğhan'ın ifadeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki Mali Şube tarafından alındı.

Öte yandan gazeteci Soner Yalçın ve Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın da Emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

Ruşen Çakır, saat 09:08'de sosyal medyadan yaptığı açıklamada "gözaltına alınmadığını" belirtti. Çakır gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın da ABD'de olduğunu yazdı.

Hızlı gazetecilik böyle olsa gerek. Üzgünüm ama henüz beni almadılar. Aslı da bildiğim kadarıyla ABD”de.

Bence silmeyin bunu torunlarınıza miras bırakın https://t.co/sybJp9n5fl — rusen cakir (@cakir_rusen) November 6, 2025

İfade işlemleri başladı

Sabah saatlerinden bu yana Emniyet'te tutulan gazetecilerin ifade işlemleri saat 12:15 sıralarında başladı.

Çakır'ın oğlu Ali Deniz Çakır, saat 12:13'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babası Ruşen Çakır'ın Emniyet'e ifade vermeye götürüldüğü bilgisini paylaştı.

Babam Ruşen Çakır ifade vermeye götürülüyor. — Ali Deniz Çakır (@alidenizcakir) November 6, 2025

Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak serbest bırakılmıştı ancak Emniyet'e geri çağrıldılar

CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan ve Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın Emniyet'te verdiği ifadenin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.

Ancak Oğhan ile Çolak'ın ifadesinin ardından bırakıldıktan sonra yeniden emniyete alındıkları öğrenildi.

Yavuz Oğhan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, "Yavuz Oğhan hakkında Serbest Bırakılma Tutanağı dahi düzenlenmişti. Emniyet Müdürlüğü’nden çıkmak üzereyken 'Savcılık yeniden değerlendirme yapıyor' şeklinde bilgi verilerek cep telefonuna 'yeniden el konuldu.' Şuana kadar açıklama ya da bildirim yapılmazken, bir adliyeye sevk işlemi yapılacak gibi görünüyor. Hukuken izahı olmayan bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Gazeteci Yavuz Oğhan’ın ifadesinin kolluk tarafından alınması sonrasında “serbest bırakılacağı” şeklinde bilgi verilmiş, el konulan cep telefonu da iade edilmişti. Hatta Yavuz Oğhan hakkında Serbest Bırakılma Tutanağı dahi düzenlenmişti.



Emniyet Müdürlüğü’nden çıkmak üzereyken… https://t.co/bDqqBJXVa4 pic.twitter.com/UCNwnb5y99 — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) November 6, 2025

Yavuz Oğhan serbest bırakıldı

Saat 14:12 civarında avukat Hüseyin Ersöz canlı yayında açıklamada bulunurken Oğhan yayına katıldı ve ifadesinin ardından telefonuna el konulduğunu, serbest bırakıldığını aktardı.

Oğhan serbest kalmasının ardından şunları söyledi: "Kapımız çalındı ve gözaltına alınmadık. İfade vermeye geldik. Avukatlar yanımızdaydı. 'Serbestsiniz' deyip kağıt imzalattılar. Sonra beklememizi söylediler. Daha sonra bana 'Telefonunuz kalacak deyip siz gidin' dediler. Üzücü bir durum. Yapacak bir şey yok. Herkese geçmiş olsun."

Savcılıkta sorulan sorulara ilişkin bir soru üzerine ise Oğhan şunları söyledi: "Meczup birisi Murat Ongun'un bize para verildiğini söyledi. Onlar soruldu. HTS kayıtları soruldu. Bütün HTS kayıtları Beşiktaş'ta ve Dikilitaş'ta. Ben de orada oturuyorum. Aslı astarı olmayan suçlamalar."

Şaban Sevinç de serbest bırakıldı

Gazeteci Şaban Sevinç de serbest bırakıldı. Sevinç, serbest kalmasının ardından yaptığı açıklamada telefonunun Emniyet’te kaldığını ve inceleneceğini söyledi.

Fotoğraf: X- @alidenizcakir

Saat 15:40 itibarıyla Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve Soner Yalçın'ın ifadesi devam ediyor.

Soner Yalçın ve Batuhan Çolak da serbest bırakıldı

Soner Yalçın ve Batuhan Çolak da ifade işlemlerinin ardından saat 16:00 civarında serbest bırakıldı.

Ruşen Çakır'ın ifadesi devam ediyor.

Fotoğraf: X - @umuttastangzt

Ruşen Çakır da ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Ruşen Çakır'ın ifadesinin saat 17:00 itibarıyla sona erdiği öğrenildi. Çakır da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Böylece ABD'de olduğu bilinen Aslı Aydıntaşbaş dışındaki tüm gazeteciler İBB soruşturmasında ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Başsavcılık'tan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadeye çağrıldığı açıkladı.

Gazetecilerin, “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım etme” iddialarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınacağı kaydedildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

CHP'den ilk tepki

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazetecilerin Emniyet'e götürülmesine tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

“Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak sabahın erken saatlerinde yapılan bir operasyonla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Madem gözaltı yok, sabahın köründe polislerin evlerinde ne işi var? Telefonlarına neden el konuldu? Gazeteciler emniyete davet edilemez miydi? Bu 'fiili gözaltı' bütün bir muhalefeti, özgür basını sindirmeye, susturmaya yönelik açık bir gözdağıdır. Türkiye’de basın üzerindeki bu sistematik baskı, artık bir cadı avına dönüşmüştür.”