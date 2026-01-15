İBB soruşturmasında gözaltına alınan eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski voleybolcu Derya Çayırgan, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Çayırgan, "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" suçundan adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" suçundan "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkamama" şeklindeki adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Derya Çayırgan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

“2020 ya da 2021 yılında Taksim’de yürürken karşılaştık”

Çayırgan ifadesinde, Ekrem İmamoğlu ile ilk temasın pandemi döneminde gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

“2020 ya da 2021 yılında Taksim’de yürürken karşılaştık. Kendisine ‘merhaba başkanım, nasılsınız’ dedim. Milli voleybolcu olduğumu ve Galatasaray’da oynadığımı söyledim.”

Bu karşılaşmanın ardından makam ziyareti için kendisine bir iletişim numarası verildiğini ifade etti.

"'İBB’de oynamak ister misin’ dedi"

2022–2023 yıllarında randevu alarak Florya’daki İBB tesislerinde Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini söyleyen Çayırgan, görüşmenin içeriğini şöyle anlattı:

“Sporla ilgili konuştuk. Bana ‘İBB’de oynamak ister misin?’ diye sordu. Alt ligde oldukları için oynamayacağımı, bir üst lige çıkarlarsa oynayabileceğimi söyledim.”

İmamoğlu’nun kendisine spor sonrası kariyer planlarını da sorduğunu aktaran Çayırgan, şu ifadeleri kullandı:

“Kariyerimi bitirince sporla ne yapacağımı sordu. Herhangi bir planım olmadığını söyledim. Voleybolu bıraktıktan sonra İBB’nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de ‘neden olmasın’ dedim.”

2023 yılının sonuna doğru ben Antalya'ya transfer oldum. Antalya'da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Mariot Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim.

Bana sormuş olduğunuz Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu isimli şahısları tanımam.

Mustafa Akın isimli şahsı ifademin başında belirttiğim üzere Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğim esnada kendisine ulaşamadığımda Mustafa Akın ile iletişim kurmam söylenmesi vesilesiyle tanıştım.

İfademde Ekrem İmamoğlu'nu arayıp ulaşamadığımda Mustafa Akın'ı aradığımı belirttim. Mustafa Akın ile bunun dışında başka bir irtibatım olmamıştır. Ekrem İmamoğlu'na ulaşamadığım zaman kendisini aradım."

Kentsel dönüşüm ve belediye tesislerinde konaklama

2023 yılında Bahçelievler’deki evlerinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığını söyleyen Çayırgan, süreci şöyle aktardı:

“Dönem Bahçelievler Belediye Başkanı olan Hakan Bahadır ile Ekrem Başkan görüştü. Belediye tarafından konut ayarlanmasını istedik. Akrabalarım ve komşular eve gönderdi. Daha sonra İBB tesislerine yerleştirildik.”

Yaklaşık 3,5 ay boyunca belediye tesislerinde kaldıklarını belirten Çayırgan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben Ankara’da PTİ’de oynadığım için bir süre sonra İstanbul’a döndüm. Ailemle birlikte bu süre zarfında sürekli evi aradım.”

“Teşekkür için aradım”

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu’nun kişisel telefonuna ulaştığını belirten Çayırgan, “Başta telefonla aradım. Daha sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim. Yüz yüze de ziyaret ettim" dedi.

MASAK raporları ve 50 bin Euro

Savcılığın MASAK raporlarında yer alan banka hareketlerine ilişkin sorularını yanıtlayan Çayırgan, paranın kaynağına ilişkin şunları söyledi:

“2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmıyordum. 2021’den sonra birikimlerimi bir kısmını dövize çevirip banka hesabıma yatırdım.”

16 Haziran 2023 tarihinde hesabına yatırılan 50 bin Euro için ise "Bu para benim birikimimdir. 50 bin Euro’yu ev satın almak için yatırdım. Bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir" yanıtını verdi.

Kameroglu İnşaat’a yapılan transferler

Aynı tarihlerde Kameroglu İnşaat’a yapılan ödemelere ilişkin olarak, “32 bin dolar ve 62 bin 570 TL’yi ev almak amacıyla gönderdim. Açıklamaya yazılan ‘kazançtur’ ifadesi mali takip süreciyle ilgili bir sevinç ifadesidir. Ev bedelinin 4 milyon 100 bin TL olduğunu ve tapunun 19 Haziran 2023’te devralındığını da beyan etti" ifadesini kullandı.

“Neden Euro göndermediğimi bilmiyorum”

Savcının, “Paranın neden Euro yerine dolar ve TL olarak gönderildiği” sorusu üzerine Çayırgan şöyle konuştu:

"Ödemem gereken bedeli yatırdım bilmiyorum. Bankanın yönlendirmesi yapmış olabilir. Üzerinden vakit geçtiği için detayları hatırlamıyorum.

Ben bana sormuş olduğunuz sorulara açıkça yanıt verdim. Söz konusu 50 bin Euroyu tam olarak nereden aldığımı hatırlamamakla beraber ailemle beraber birikimimizden o dönem oynadığım kulüpten elden almış olduğum para olabilir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."