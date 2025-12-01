İBB soruşturmasında “köstebek” şüphesi: Bir savcının ifadesi alındı

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda yakın çalışma arkadaşının evlerinden gözaltına alındığı 19 Mart tarihli İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonunu sızdırdığı iddia edilen savcının açığa alındığı öne sürüldü.

“Bu dosyalar sıkıntılı. Bunların yarın sana dönüşü olur”

Sabah’ın aktardığı habere göre, kadın savcı S.Ç.S, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ile görüşerek operasyonla ilgili bilgi paylaştı.

Bu görüşmeye kanıt olarak baz kayıtları ve bazı tanık beyanları gösterildi. Ayrıca savcı S.Ç.S.’nin, İBB soruşturmasında görev yapan savcılardan biriyle de uyarı mahiyetinde konuştuğu öne sürüldü. İddiaya göre savcı S.Ç.S., konuştuğu İBB savcılarından birine, “Bu dosyalar sıkıntılı. Bunların yarın sana dönüşü olur” dedi.

Müfettiş görevlendirildi

“Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), görüşme iddiasının araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi. İncelemede otel kamera görüntüleri, HTS kayıtları, yazışmalar ve görüşme trafiği değerlendirildi.

HSK'nın incelemesi kapsamında savcı S.Ç.S.'nin ifadesine başvuruldu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten savcının, Zorlu'ya birkaç kez gittiğini ancak tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söylediği kaydedildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesine görevlendirilen savcının açığa alındığı iddia edildi.