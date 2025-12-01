  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İBB soruşturmasında “köstebek” şüphesi: Bir savcının ifadesi alındı
Takip Et

İBB soruşturmasında “köstebek” şüphesi: Bir savcının ifadesi alındı

İBB soruşturması kapsamında 19 Mart operasyonundan önce, avukatı Mehmet Pehlivan ile görüşerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “sızdırdığı” iddia edilen savcı S.Ç.S’nin HSK tarafından ifadesi alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB soruşturmasında “köstebek” şüphesi: Bir savcının ifadesi alındı
Takip Et

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda yakın çalışma arkadaşının evlerinden gözaltına alındığı 19 Mart tarihli İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonunu sızdırdığı iddia edilen savcının açığa alındığı öne sürüldü.

“Bu dosyalar sıkıntılı. Bunların yarın sana dönüşü olur”

Sabah’ın aktardığı habere göre, kadın savcı S.Ç.S, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ile görüşerek operasyonla ilgili bilgi paylaştı.

Bu görüşmeye kanıt olarak baz kayıtları ve bazı tanık beyanları gösterildi. Ayrıca savcı S.Ç.S.’nin, İBB soruşturmasında görev yapan savcılardan biriyle de uyarı mahiyetinde konuştuğu öne sürüldü. İddiaya göre savcı S.Ç.S., konuştuğu İBB savcılarından birine, “Bu dosyalar sıkıntılı. Bunların yarın sana dönüşü olur” dedi.

Müfettiş görevlendirildi

“Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), görüşme iddiasının araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi. İncelemede otel kamera görüntüleri, HTS kayıtları, yazışmalar ve görüşme trafiği değerlendirildi.

HSK'nın incelemesi kapsamında savcı S.Ç.S.'nin ifadesine başvuruldu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten savcının, Zorlu'ya birkaç kez gittiğini ancak tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söylediği kaydedildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesine görevlendirilen savcının açığa alındığı iddia edildi.

Yunanistan'da çiçek hastalığı alarmı: Yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildiYunanistan'da çiçek hastalığı alarmı: Yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildiDünya

 

Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandıTürkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandıEkonomi

 

Gündem
Oğlu pitbull saldırısında ölümden dönen baba: Ceza vermezlerse çocuğumun yüzüne bakamam
Oğlu pitbull saldırısında ölümden dönen baba: Ceza vermezlerse çocuğumun yüzüne bakamam
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2025'te 103 terör örgütü mensubu teslim oldu, 328 suç örgütü çökertildi
2025'te 103 terör örgütü mensubu teslim oldu, 328 suç örgütü çökertildi
Mustafa Destici: İşe alımlarda evliler öncelikli olsun, evlenmemiş adam devlet memuru olmasın
Mustafa Destici: Evlenmemiş adamı devlet memuru yapmayacaksın
7 kitap yazıp konferanslar veren sosyal medya fenomeni, cinayet hükümlüsü çıktı
7 kitap yazıp konferanslar veren sosyal medya fenomeni, cinayet hükümlüsü çıktı
Hem insanları hem de hayvanları etkiliyor: Kış depresyonu nedir?
Hem insanları hem de hayvanları etkiliyor: Kış depresyonu nedir?
Pizza yedikten sonra yaşamını yitirmişti: Zehirlenme vakasında "nargile" detayı ortaya çıktı
Pizza yedikten sonra yaşamını yitirmişti: Zehirlenme vakasında "nargile" detayı ortaya çıktı