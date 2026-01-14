İBB soruşturmasında kritik gelişme: Eyüpsultan Belediye Başkanı'nın iletişim kayıtları istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmanın ek dosyalarında yer alan yeni bir belge kamuoyuna yansıdı. Gazeteci Barış Pehlivan’ın bugünkü köşe yazısında aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP’li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” şüphesiyle hakkında iletişim tespiti talep edilen isimler arasında bulunuyor.

Tüm iletişim kayıtlarının incelenmesi istendi

Yazıda yer alan bilgilere göre, savcılık tarafından 4 Eylül 2025 tarihinde hazırlanan talepte, 13 şüpheliye ait toplam 19 telefon numarasının 1 Ocak 2020 ile 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki tüm iletişim kayıtlarının incelenmesi istendi. Söz konusu belge, soruşturmanın kapsamına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

“Hiçbir fikrim ve bilgim yok. Her şey çok ortada ve açık"

Pehlivan’ın yazısında yer alan bilgilere göre, Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen’e ait üç ayrı telefon hattı için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) veri talep edildi.

Özmen’in, 2019 yerel seçimlerinin ardından İBB iştiraki İGDAŞ’ta genel müdürlük yaptığı, 2024 seçimleri öncesinde bu görevden istifa ederek Eyüpsultan Belediye Başkanlığına aday olduğu ve ilçede CHP’nin 30 yıl sonra belediyeyi kazandığı hatırlatıldı.

Konuya ilişkin Mithat Bülent Özmen ise soruşturmada “şüpheli” olarak yer aldığını basından öğrendiğini belirterek, “Hiçbir fikrim ve bilgim yok. Her şey çok ortada ve açık. Bu nedenle yorum yapmam mümkün değil” dedi.

Pehlivan, soruşturmanın özellikle Özmen’in İGDAŞ dönemine odaklandığını belirtirken, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklu belediye başkanı sayısının artabileceği yorumunu yaptı.