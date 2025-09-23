İBB soruşturmasında mahkemeden eleştiri: Çok sayıda şüpheli tek bir evraktan incelenemez

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Buğra Gökçe, Gürkan Akgün ve Elif İpek Atayman'ın da aralarında bulunduğu 20-30 kişinin tutukluluk itirazını inceleyen İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, dikkat çeken bir karara imza attı.

Mahkeme, itirazların toplu bir şekilde tek bir evrak üzerinden gönderilmesinin usule ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, itirazlar hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

"Sağlıklı inceleme mümkün değil"

Halktv.com.tr'nin özel haberine göre mahkemenin karar metninde, çok sayıda şüphelinin hukuki durumunun tek bir evrak üzerinden incelenip karara bağlanmasının, hem sağlıklı bir değerlendirmeyi engellediği hem de usul hükümlerine aykırı olduğu vurgulandı.

Anayasa'nın 141. ve CMK'nın 101. maddelerine atıfta bulunan mahkeme, her tutuklama kararının gerekçeli olması gerektiğini hatırlattı. Ancak, onlarca şüpheli için tek bir evrak üzerinden bu gerekçelendirmeyi yapmanın imkânsız olduğunu belirtti.

Kararda, mahkemelerin iş yükü de bu durumun hukuka aykırılığının bir nedeni olarak gösterildi. Yüzlerce sayfalık dosyanın kısa sürede incelenmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Mahkeme ayrıca, bu şekilde tek elden toplu karar verilmesinin, daha önce verilmiş kesin nitelikteki diğer kararlarla çelişki yaratacağını ve hukuk güvenliği ilkesini ihlal edeceğini kayda geçirdi.

Mahkeme, başka Sulh Ceza Hâkimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinin verdiği kesin nitelikteki kararların çelişkiye düşürülmemesi gerektiğini de hatırlatarak, tek elden topluca karar verme yönteminin hukuk güvenliği ilkesini ihlal edeceğini kaydetti.

Kararda şu ifadeler yer aldı: “İtiraz dilekçelerinin tarihlerinden sonra verilen merci kararları ile Mahkememizce herhangi bir kararın çeliştirilmesinin ve kesin nitelikteki merci kararlarını hükümden düşürücü şekilde veya mükerrer şekilde karar verilmesinin .. mümkün olmadığı göz önüne alındığında...”

Karar verilemedi

Sonuç olarak, 59. Asliye Ceza Mahkemesi, itirazların bu koşullarda esastan incelenmesinin hukuka aykırı olacağına işaret etti ve şüpheliler hakkında “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

Açıklamada, “Netice olarak ... Mahkememizce esastan bir karar verilmesinin hukuka uygun olmayacağı anlaşılmakla ... Mahkememizce bir karar verilmesine yer olmadığına...” ifadeleri yer aldı.