İBB soruşturmasında MASAK raporu ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılığın talebi üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından şüpheliler arasındaki Azad Barış ve Ebru Özdemir hakkında hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girdi.

Raporda, firari şüpheli Azad Barış'ın SGK verilerine göre 4A kapsamında sigorta başlangıç tarihinin 29 Ağustos 2015 olduğu, 2015-2025 yılları arasında "Çevirmen (Tercüman), Satış Danışmanı / Uzmanı" çalışma ünvanı ile sigorta kaydının bulunduğu, 2 Ağustos 2024 itibarıyla "Medworx İnternational Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Limited Şirketinin sahibi olduğu kaydedildi.

Azad Barış'tan HDP'nin hesabına 21 milyon lira para transferi tespiti

Barış'ın, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi hesabına "6922 ada 10 parsel satış bedeli ödeme" işlem açıklamalarıyla iki işlemde toplam 21 milyon lira gönderdiği ifade edilen raporda, HDP'nin hesabından Barış'ın hesabına çeşitli para transferleri yapıldığı, Barış'ın para transferi gerçekleştirdiği bazı kişilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kayıtları olduğu aktarıldı.

Raporda, Barış'ın para hareketlerinde ise 2017-2025 yılları arasında sürekli olarak döviz yatırma-çekme işlemleri bulunduğu, ancak bazı dönemler işlem hacminde artışlar görüldüğü, özellikle 2022'de 1 milyon 298 bin dolar ve 2024'te 1 milyon 18 bin dolar para yatırılmasının dikkati çektiği kaydedildi.

Medworx International Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Limited Şirketi’nin 2023 ve 2024 yılında şüpheli Ebru Özdemir'e ait olduğu, şirketin Azad Barış'a devredilmesinde aralarında para transferine rastlanılmadığı anlatılan raporda, Barış’ın 2019-2024 yılları arasında Özdemir'e parça parça işlemlerle 1 milyon 545 bin 423 lira gönderdiği işlemlerin açıklamalarında "demo, oso, oslo, barış, s.house, spectrum, demet Sabuncuoğlu, bodrum okumaları için, barın yarısı benden" gibi ifadeler olduğu vurgulandı.

Raporda, Ebru Özdemir hakkında SGK verilerinde yapılan incelemelerde, 4A kapsamında 2024'te "Şişli Belediyesinde Kurum Başkan Yardımcısı" ünvanı ile sigorta priminin yattığı, daha önceki yıllarda "Mütercim Proje Yöneticisi" ünvanı ile sigorta kaydının bulunduğu, 4B kapsamında "Spor Malzemeleri İmalatı" faaliyet alanı ile sigorta priminin yattığı ifade edildi.

Şirkete en çok para transferi Azad Barış'tan

Özdemir'in şirketi adına kayıtlı herhangi bir taşınmaz bulunmadığı, 1 araç kaydının bulunduğu, 2023 beyannamesine göre öz kaynaklarının sıfır olduğu, şirketin taahhüt ettiği sermayeden bir kısmını ödediği ve onun da zarar ile sıfır olduğu aktarılan raporda, şirketin 2024 yılı 9 aylık geçici e-beyannamesine göre yine zarar ettiği, 2024'te yıllık beyanname henüz verilmediğinden şirkete ait taşıtın şirket ortağı tarafından şirkete gönderilen para ile satın alınmış olabileceği, şirketin en çok para transferini 6 milyon 500 bin lira ile Azad Barış'tan aldığı vurgulandı.

Raporda, söz konusu şirket adına vekalet ile nakit para çekme işlemi gerçekleştiren, firmanın bankacılık yetkilisi olan ve SGK verilerine göre 2021-2025 yılları arasında "Ön Muhasebeci" ünvanı ile sigorta primi yatan Hunav Altun hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı olduğu anlatıldı.

Des Grup İthalat İhracat Çeviri ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin sahibinin 26 Mart 2020 itibarıyla Ebru Özdemir olduğu kaydedilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Şirketin e-beyannamelerine göre 2021, 2022 ve 2023 yıllarında zarar ettiği, biriken zararlardan dolayı şirketin öz kaynaklarının 2022 ve 2023 yıllarında eksi olduğu, şirketin faaliyetinin finansmanında ortaklara borçlar hesabına kaydedilen tutarlar ile özetle ortağın şirkete verdiği borç ile finansmanının sağlandığı hususunda kanaat oluştuğu, şirketin en çok para transferini HDP Genel Merkezi'nden aldığı anlaşılmıştır."

Raporda ayrıca, şirket hakkında, HDP ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi için düzenlenmiş 6 e-fatura olduğu ve bu faturaların toplam değerinin 4 milyon 254 bin lirayı bulduğu aktarıldı.