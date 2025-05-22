İBB soruşturmasında üçüncü dalga | Gözaltındaki 20 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve usülsüzlük iddiaları üzerine başlatılan operasyonların üçüncü dalgasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi salı sabahı gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında iki kişi ise aranıyordu.

Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bu sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Reklam ihalelerinde usulsüzlük iddiası

Soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ihalelerinde yapılan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına dayanıyor.

Çetin'in, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet aldığı öne sürülüyor.

MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemelerin direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin başkaca personellerine para gönderildiği iddia edildi.