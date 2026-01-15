İBB soruşturmasından gözaltında olan eski voleybolcu Derya Çayırgan'a ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Voleybolcu Derya Çayırgan dahil 19 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ancak daha sonra Çayırgan'ın "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" suçundan adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği aktarıldı.

Çayırgan hakkında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı verildi.

Uyuşturucu soruşturması: İki şüpheli tutuklandı

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması sürüyor.

Aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasından sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği verdi. Müftüoğlu ve Kaynarca adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Gözaltına alınan Ali Sert ile sosyal medya ünlüsü Rabia Karataş ise tutuklandı. Şüpheliler Neda Şahin ve Selen Çetinkaya hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmişti.