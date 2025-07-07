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İBB soruşturmasını yürüten Mali Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildi

İBB soruşturmalarını yürüten İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürü Hakan Dulkadir, İstanbul Valiliği'nce Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Haber Merkezi
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İBB soruşturmasını yürüten Mali Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildi
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İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev değişikliklerine gitti. 9 yeni il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 ilçe emniyet müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi.

Halktv.com.tr'de yer alan Cengiz Karagöz'ün haberine göre yeni atamalar kapsamında İBB'ye yönelik operasyonları yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir'in görev yeri değiştirildi. 

Dulkadir'in yerine Aralık 2024’te Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü olan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Orhan Şen atandı.

Dulkadiroğlu'nun Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandığı belirtildi.

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