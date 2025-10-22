İBB yolsuzluk soruşturması: 22 personel ifade için emniyete çağrıldı

  1. Ekonomim
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 22 kişi bu sabah emniyete geldi. Şahısların, polis ve avukat eşliğinde ifadeleri alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200’ün üzerine personel ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 22 kişi, sabahın erken saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine geldi. Şahısların, polis ve avukat eşliğinde ifadeleri alınıyor.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ifadesini Hopa’da verecek

Öte yandan, ifadeye çağrılanlar arasında Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan’ın da olduğu, ancak Cihan’ın ifadesini görev yaptığı Artvin’in Hopa ilçesindeki kolluk birimlerine vereceği öğrenildi. Cihan, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürü olarak göreve başladı. Cihan, aynı yıl Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne vekaleten atandı. 2020'de Ulaşım Daire Başkanı olan Cihan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Hopa Belediye Başkanı seçildi.

