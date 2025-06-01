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İBB 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltı sayısı arttı: 7 şüpheli firari olarak aranıyor

İBB’ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 34 oldu. 47 adrese yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli firar olarak aranıyor.

Haber Merkezi
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İBB 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltı sayısı arttı: 7 şüpheli firari olarak aranıyor
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İBB’ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 34 oldu. 47 adrese yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli firar olarak aranıyor.

Gözaltı sayısı 34'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleriyle ilgili soruşturmalar kapsamında toplam 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor. Operasyon kapsamında gözaltı sayısının 34'e yükseldiği bildirildi.  Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi.

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