İBB yönetici Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı arttı
İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra Tuzla'da bir adreste bulunmasına ilişkin soruşturmada dün akşam saatlerinde 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 10'a yükseldi.
Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü Maltepe’deki evinin önünden kaçırıldı.
Olayın ardından Karaal'ın eşi karakola başvurdu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Darp edilmiş halde bulundu
Çalışmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın darp edildiği ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.
Gelişmelerin ardından önce olayla bağlantılı 8 kişi gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı satısı 10'a yükseldi.