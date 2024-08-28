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İBB yurt sonuçları açıklandı! İşte kesin kayıt tarihi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtlarına başvuru sonuçları belli oldu.

Haber Merkezi
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İBB yurt sonuçları açıklandı! İşte kesin kayıt tarihi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı.

Asil ve yedek isim listesi yurtsonuc.ibb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

İBB yurt ön kayıtları 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilere 2 Eylül-4 Eylül 2024 tarihleri arasında SMS ile bilgi verilecek.

İBB yurt kesin kayıtları ise 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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