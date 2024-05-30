İBB'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'un altında yeni tüneller keşfedildi

İstanbul'un fethinin 571'inci yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) heyecanlandıran bir açıklama geldi. İBB, İstanbul'un altında yeni bir tünel bulunduğunu duyurdu.

İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, sosyal medya hesabından heyecanlandıran haberi paylaştı. Özel, paylaşımında "İstanbul’un sürprizleri hiç bitmiyor… İBB Miras’tan yeraltında heyecan verici bir keşif daha. Bu anlamlı kutlu günde paylaşmadan olmaz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları merak etti

Özel, keşfedilen tünel hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşmadı ancak sosyal medya kullanıcıları İBB Miras'ın tünel görsellerini paylaşarak keşfin nerede yapıldığını merak etmeye başladı.

Bu yeni keşif, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasının ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.