İBB’den İstanbul için kritik sıcak hava ve güneş çarpması uyarısı: Saat verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgaları ile El Nino etkisi nedeniyle artan sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı.

İBB'nin yaptığı bilgilendirmede, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, hamileler, bebekler, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler açısından ciddi sağlık riskleri oluşturduğu belirtildi. Kalp-damar, solunum yolu, böbrek hastalıkları ve diyabeti bulunan bireylerin sıcak havalarda daha dikkatli davranmaları gerektiği vurgulandı.

Sıcak çarpmasına dikkat

Yetkililer, sıcak ve güneşe bağlı sağlık sorunlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, görme bozukluğu, bilinç bulanıklığı veya bilinç kaybı gibi belirtilerin sıcak çarpmasının habercisi olabileceği ifade edildi.

Bu belirtilerin görülmesi halinde kişinin serin bir ortama alınması, vücut sıcaklığının düşürülmeye çalışılması ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği kaydedildi.

Aşırı sıcaklar rısk gruplarını daha fazla etkılıyor

Aşırı sıcakların en çok yaşlılar, hamileler, bebekler ve çocukların yanı sıra kalp-damar, solunum sistemi ve böbrek hastalığı bulunan kişileri etkilediği belirtildi. Özellikle ileri yaş grubunda sıvı kaybına bağlı sağlık sorunlarının daha sık görülebildiğine dikkat çekildi.

Araştırmaların, yüksek sıcaklıkların kalp ve damar hastalıklarına bağlı riskleri artırabildiğini ortaya koyduğu belirtilirken, 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklar, yüksek nem oranı ve gece sıcaklıklarının 25 derecenin altına düşmemesinin kalp-damar sistemi üzerinde ek yük oluşturabildiği ifade edildi.

Obez bireylerde risk artıyor

İBB'nin açıklamasında, obezite ve fazla kilonun da sıcak havaların etkilerini artırdığına yer verildi. Vücudun ısıyı dışarı atma mekanizmasının daha fazla zorlanması nedeniyle obez bireylerin sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilenebildiği belirtildi.

Kapalı araçlarda sıcaklık tehlikesi

Kapalı ve park halindeki araçların sıcak havalarda ciddi tehlike oluşturduğu hatırlatıldı. Bebekler, çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylerin araç içinde kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Dış ortam sıcaklığının 26-27 derece seviyesinde olduğu günlerde bile araç içi sıcaklığın kısa sürede 40-50 derecenin üzerine çıkabildiği belirtildi.

Sıvı tüketimi önerileri

İBB, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında bulunulmamasını tavsiye etti.

Açık renkli ve hafif kıyafetlerin tercih edilmesi, şapka ve güneş gözlüğü kullanılması, güneş koruyucu ürünlerden yararlanılması önerildi. Doktor tarafından sıvı kısıtlaması uygulanmayan kişilerin günlük 2 ila 2,5 litre sıvı tüketmesinin faydalı olacağı ifade edildi. Ayrıca aşırı yağlı yiyeceklerden kaçınılması ve mevsim sebze ile meyvelerinin tüketilmesi tavsiye edildi.

Spor ve klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenler

Açıklamada, klima kullanımında ani sıcaklık değişimlerinden kaçınılması ve cihazların bakımının düzenli olarak yaptırılması gerektiği belirtildi.

Fiziksel aktiviteler için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesi, günün en sıcak saatlerinde ağır egzersizlerden uzak durulması önerildi. Düzenli su tüketimi, serinleme uygulamaları ve sık duş almanın vücut sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olabileceği kaydedildi.