İBB'den kreş açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Şişli Belediyesi’ne bağlı kreşlerin hizmet vermeyi durdurduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak kreşlerin kesintisiz şekilde faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Gözaltı süreci ve suçlamalar

İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesiyle başlayan süreç, 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla devam etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 84 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada gündeme geldi

Gözaltıların ardından, Şişli Belediyesi’ne bağlı kreşlerde hizmetlerin durdurulduğu ve velilerden çocuklarını teslim almalarının istendiği iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Gazeteci Canan Kaya, bir izleyicisinden gelen WhatsApp mesajını paylaşarak, kreşlerin hizmet vermediğine yönelik bir bilginin kendisine ulaştığını öne sürdü.

İBB’den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek velilere resmi bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından siz değerli İstanbullulara sunulmakta olan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizdeki hizmetler, aynı standartlarda ve kesintisiz olarak sunulmaya devam edecektir. Sosyal medyada ve benzer mecralarda zaman zaman yer aldığı gözlemlenen aksi yöndeki iddialara lütfen itibar etmeyiniz."

İBB yetkilileri, kreş hizmetlerinin aksamadığını vurgulayarak, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması adına resmi açıklamalar dışındaki spekülasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.