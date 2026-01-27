İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama: Bir çocuğumuzun dahi kılına zarar gelmesine izin vermeyiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait "Yuvam İstanbul" kreşinde bir çocuğa şiddet uygulandığı iddiaları üzerine İBB'den açıklama geldi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Volkan Demir konuya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Demir, "Binadaki 35 kameranın kaydı emniyete teslim edilmiştir. İddia edildiği gibi eksik bir kamera kaydı söz konusu değildir. Yönetmeliğe göre kayıtların 15 gün saklanması gerekirken biz üç ay saklıyoruz."

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a çağrı: Birlikte gezelim

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a çağrıda bulunarak şöyle dedi:

"Ekrem Başkanımız bir baba, üç evladı var. Ben de bir babayım. Buradan bir baba olarak çağrı yapıyorum. Siyasi kimliklerimizi kenara bırakarak Mahinur Hanım'ı davet ediyorum. Gelsin, anne baba gözüyle merkezlerimizi beraber ziyaret edelim. Oradaki denetimi, hizmeti ve güven ortamını bakanımız kendi gözleriyle görsün.

Altını çizerek söylemek isterim ki, bir çocuğumuzun dahi kılına zarar gelmesine izin vermeyiz."

"Merkezlerimizin hukuki niteliği, açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde"

Aslan’ın ardından konuşan Demir ise şunları söyledi:

"En başta şunu belirtelim: Yuvamız İstanbul merkezlerimiz hakkında iddia edilen ‘ruhsatsız’, ‘yasadışı’ ve ‘mevzuata aykırı’ iddiaları, daha önce İçişleri Bakanlığı’nın denetimine konu olmuştur.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 22 Nisan 2025 tarihli resmî kararda, Yuvamız İstanbul merkezlerimizin hukuki niteliği, açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya konmuştur.

Söz konusu kararda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yuvamız İstanbul merkezlerinin, okul öncesi eğitim kurumu olmadığı ve belediyelerin sosyal hizmet sunma yetkisi kapsamında faaliyet gösterdiği gibi hususlar açıkça belirtilmiştir. Karar, İçişleri Bakanlığı’nın en üst denetim makamının, Yuvamız İstanbul’un hukuka uygunluğunu açık biçimde tescil ettiği resmî bir belgedir."

"Olay öğretmenin dikkatiyle ortaya çıktı"

Olayın ailenin beyanıyla değil, öğretmenin dikkatiyle ortaya çıktığını ifade eden Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevli öğretmenimiz, çocuğu giydirirken göğsündeki morluğu fark ederek, tutanak altına almış ve yine kamera kayıtlarından görüleceği üzere, aynı gün çocuğumuzun ailesini bilgilendirmiştir. İddialar ilk andan itibaren ciddiyetle ele alınmış; kamera kayıtları hem aileyle hem de ilgili makamlarla eksiksiz şekilde paylaşılmıştır.

Öğretmenin, bölge sorumlularının ve personelin yazılı savunmaları alınarak vaka üzerine ilk ön inceleme başlatılmıştır. İBB Teftiş Kurulumuz da derhal iç soruşturma başlatmıştır. Adli sürecin sağlıklı yürütülmesi ve çocukların üstün yararının korunması amacıyla, ilgili öğretmenimiz soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmıştır.

Ders kayıt tutanakları, söz konusu evladımızın spor derslerine yalnızca iki kez katıldığını göstermektedir. Tamamı görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınan bu derslerde, olağan dışı herhangi bir duruma rastlanmamıştır."