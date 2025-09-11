İBB’den SGK’ya 23 taşınmaz devri

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, İBB'nin, bağlı kuruluşların ve iştiraklerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 41. maddesine göre ödenmek üzere SGK'ye satışının/devrinin yapılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Maddenin görüşülmesi sırasında söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, İBB bütçesinin son olarak 59 milyar TL açık verdiğini, 2024 yılı itibariyle belediyenin borcunun 215 milyar TL olarak belirlendiğini, bu rakama İSKİ, İETT gibi bağlı kuruluşlar dahil edildiğinde, borç toplamının 264 milyar TL'yi bulduğunu söyledi.

Bu borcun artarak devam ettiğini belirten Yılmaz, "Merkezi idareden gelen bunca gelir desteği ve özellikle sizin döneminizde artış gösteren taşınmaz satışlarından elde edilen gelirler karşısında İstanbul olarak ne borçta bir azalma, ne de hizmet noktasında bir artışa şahit olduk. Hizmete ve harcamalara gitmeyen bu satış bedellerinin nerelere gittiği esasen bugün özellikle bir tartışma konusu olarak önümüze çıkıyor." dedi.

İstanbul'un, CHP döneminde sadece bütçe ve basit hesap krizlerinden mağdur olmadığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün devredilen 23 taşınmazdan biri Bayrampaşa'da bulunuyordu. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nin bulunduğu yer. Bu taşınmaz üzerindeki yapıyı AK Parti döneminde Bayrampaşa Belediyesi yapmıştı. İçinde belediyeye ait Bilgi Evi ve Bakanlar Kurulu kararı itibariyle kamu yararına hizmet gösteren İlim Yayma Cemiyeti faaliyet gösteriyordu. İlgili kurum Bilgi Evi'nde gençlere Kur'an-ı Kerim eğitimi, fizik, kimya ve biyoloji dersleri veriyor. Burada tamamen ideolojik saiklerle, belediye CHP'ye geçtikten sonra ortak hizmet protokolü iptal edildi. Böyle güzel hizmet veren bir yapının neden bozulduğunu sormak istiyorum."

Yılmaz, "İBB yönetimi kendi açmış olduğu gedikleri kapatmak adına bu kurum ve taşınmazları yama olarak kullanıyor. Biz AK Parti olarak buna karşı çıkıyoruz ve Allah selamet versin diyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi Batuhan Ersoy ise maddenin geldiği gibi oylanmasını talep etti.

"Çıkıp burada ağaç hassasiyetinden, yeşilden, doğadan bahsetmeyin"

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da AK Parti olarak belediyenin taşınmazının, belediyenin SGK ve vergi borçlarına mahsup edilmesine genel olarak bir itirazı olmadığını söyledi.

Kaynar, "Ancak bunu AK Partili ilçe belediyeleri yaptığında Cumhuriyet Halk Partisi tarafında bir feveran başlıyor. Sanki ilk defa olan, hiç kendilerinin yapmadığı, olmayan bir işmiş gibi bunu tüm kamuoyuna takdim ediyorlar." dedi.

SGK'ye verilen taşınmazlar içerisinde Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde 3355 ada 1 parselle ilgili bir itirazı olduğunu dile getiren Kaynar, burasıyla ilgili daha önceden dört defa satış talebi geldiğini, bu taşınmazın satışına itiraz ettiğini söyledi.

Kaynar, burada 20 yaşını aşkın çam ağaçları olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burası halkın piknik yapmak, eğlenmek ve vakit geçirmek için kullandığı bir alan. Burayı bu işin kapsamından çıkartın. İmar uygulamasında bu ağaçların olduğu yerin Büyükşehir Belediyesi'ne tapulanmasının sebebi o ağaçları korumaktı. Yapmayın etmeyin, burayı heba etmeyin. Eğer burayı heba ediyorsanız da çıkıp burada ağaç hassasiyetinden, yeşilden, doğadan bahsetmeyin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.