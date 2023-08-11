İBB'den siber önlem

İBB telekomünikasyon altyapı iştiraki İSTTELKOM AŞ'den yapılan açıklamaya göre, projeyle kurumların dijital altyapıları ve güvenlik olgunlukları artırılarak 365 gün 7/24 tek noktadan izlenmesi mümkün olacak.

Uluslararası standartlarda, 3 bin 500 metrekare alana sahip İBB Veri Merkezi'nde kurulan Bilişim Kontrol Merkezi ile tüm sistem ağ ve güvenlik operasyonlarına ait izleme, analiz ve müdahaleler uzman personelce yapılacak.

Merkezde, Network Operasyon Merkezi ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile birer yönetim ve toplantı odası bulunuyor. Merkez aynı zamanda afet ve diğer acil durumlarda bilgi ve iletişim alanındaki kamu düzenine ait faaliyetlerin merkezi olarak yürütülmesine katkı sunacak