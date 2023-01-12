İBB'den taksi atağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) İstanbul trafiğine çözüm bulmak amacıyla hizmete sunacağı minibüs ve dolmuşlardan dönüşen ilk taksinin prototipi tanıtıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'nin katılımıyla İBB Ulaşım Daire Başkanlığında şubatın ikinci haftasında hizmete başlayacak taksinin donanımı ve projeyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Gökçe, hizmete girecek taksilerin birçok soruna çözüm olacağını belirterek, 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürüleceğini kaydetti.

Raylı sisteme paralel çalışan dolmuş hatlarının bazılarının da tamamen kapatılıp taksiye dönüştürüleceğini anlatan Gökçe, şunları kaydetti:

"Bu hatlardan, sonra boşta olan dolmuşlar lisans alarak çalışmaya başlayabilecek. Bazı minibüs hatlarında da başvuru yapanlara taksiye dönme hakkı verilecek. 16 Ocak'ta başvuru süresi başlayacak. Kura çekeceklerimizin içinden de 1 ay içinde minibüsten taksiye dönüş hakkı verilecek. İlk etapta şubat sonunda 200 ila 300 arasında taksi trafiğe çıkacak. Nisan ayı sonunda da tüm taksilerin trafikte olmasını öngörüyoruz."

Araçlar 8 artı 1, engelli kullanımına uygun olacak

Gökçe taksilerin standartlarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Araçlarımız 8 artı 1 olacak ve engelli kullanımı için uygun olacak. Taksi şoförleri ve yolcular için güvenlik sıkıntılarından dolayı araçlarda şoförle yolcu arasında güvenlik paravanı olacak, fiberglas malzemeden. Güvenlik açısından önemli bir gelişme.

Yolcu ve şoför arasında bas-konuş şeklinde konuşma da olabilecek. Kredi kartı ve nakit ödeme için seçenekler olacak. Yolcuların kullanabileceği bir tablet olacak. Burada şoförle ilgili kimlik bilgileri olacak. "

Gökçe, taksilerin mobil uygulamalar aracılığıyla paylaşımlı olarak kullanılabileceğini ve taksi ücretlerinin sarı taksilere göre yüzde 30 daha fazla olacağını sözlerine ekledi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da Ulaşım AŞ Genel Müdürü Tarık Safi ve yetkililerle basın mensuplarına aracı tanıtarak teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.