İBB'den üç gazeteci hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirakleri arasında yer alan İstanbul Dijital Medya A.Ş.’nin Levent Gültekin, Cem Küçük, TGRT ve Bekir Tiryaki hakkında ‘Şirket hakkında yalan haber’ yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını bildirildi.

Medya A.Ş.’den yapılan açıklamada, üç gazeteci ve bir sosyal medya kullanıcısı hakkında yalan haber yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.

"Troll ağının yalanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz"

Şirketin açıklamasında, satın alma süreçlerinin tümünün Sayıştay tarafından detaylı incelendiğine dikkat çekilirken, bu incelemeler sonucunda herhangi bir hata ya da yanlışa rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamanın devam eden bölümünde ise, "Şirketimizin bütçesinden telefonlar alındığı, CHP kongresinde delegelere dağıtıldığı, bazı gazetecilere düzenli bütçe aktarıldığı, bu bilgilerin savcılıkça ya da emniyet birimlerince tespit edildiğine dair paylaşımlar tamamen yalandır. Siyasi bir ajandayla bir araya gelmiş sözde gazeteci grubunun ve troll ağının yalanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.