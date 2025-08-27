  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İBB'den ulaşımda yeni nesil paylaşım sistemi! 4 bin bisiklet hizmete girecek
Takip Et

İBB'den ulaşımda yeni nesil paylaşım sistemi! 4 bin bisiklet hizmete girecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "yeni nesil bisiklet paylaşım sistemi"ni devreye alıyor. Elektrik destekli bisikletlerin kullanılacağı ve istasyonsuz işletme modeline geçileceği yeni sistem için yönetmelik düzenlemeleri yapıldı. İlk etapta 4 bin bisiklet hizmete girecek. Yatırım ve bakım-onarım işletmeler tarafından yapılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB'den ulaşımda yeni nesil paylaşım sistemi! 4 bin bisiklet hizmete girecek
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "yeni nesil bisiklet paylaşım sistemi" için düzenlemelerin yapıldığını, ilk etapta 4 bin bisikletin hizmete gireceğini bildirdi.

İstanbul'da çevreci ulaşım hedefi devreye alınıyor

İBB'den yapılan açıklamada, bu sistemin hem kent içi toplu ulaşımı besleyeceği hem de İstanbul'un çevreci ulaşım hedeflerine katkı sağlayacağı belirtildi.

Yaklaşık 2 bin bisiklet hurdaya ayrıldı veya çalındı

Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi'nin (İSBİKE) 2017 yılında 300 istasyon ve 3 bin bisikletle hizmete başladığı vurgulanan açıklamada, yıllar içerisinde bu bisikletlerin büyük bölümünün ömrünü doldurduğu, yaklaşık 2 bin bisikletin hurdaya ayrıldığı veya çalındığı ifade edildi.

İBB sürdürülebilir modele geçiyor

Açıklamada, İBB'nin, kalan bisikletlerin bakımının maliyetli olması nedeniyle sürdürülebilir, teknolojik ve maliyetsiz bir modele geçme kararı aldığı bildirildi.

İBB'den ulaşımda yeni nesil paylaşım sistemi! 4 bin bisiklet hizmete girecek - Resim : 1

İstasyonsuz işletme geliyor: 4 bin bisiklet hizmete girecek

Bu kapsamda istasyonsuz işletme modeline geçileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya kentlerindeki örnekler dikkate alınarak, elektrik destekli bisikletlerin kullanılacağı ve istasyonsuz işletme modeline geçileceği yeni sistem için yönetmelik düzenlemeleri yapıldı. İBB Meclisi, 17 Temmuz 2025’te 'Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği Revizyonu'nu onayladı. Süreç ilgili bakanlıklar nezdinde devam ediyor. İlk etapta 4 bin bisiklet hizmete girecek. Maliyet yükü yok. Yatırım ve bakım-onarım işletmeler tarafından yapılacak, İBB bütçesine yük getirmeyecek. İBB işletmelerin aldığı lisanstan gelir elde edecek. Bisiklet paylaşım sistemi, toplu ulaşım zincirinin ilk halkası olan mikromobiliteyi güçlendirecek. Kullanıcılar metro, metrobüs ve tramvay hatlarına kolay erişim sağlayabilecek. Bazı bölgelerde bisiklet parkları doğrudan aktarma istasyonu olarak tasarlanacak."

Şişhane metro istasyonu kapatıldıŞişhane metro istasyonu kapatıldıGündem
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktıİstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktıGündem
Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş Meclis'i 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı
Numan Kurtulmuş, Meclis'i 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP'li Cemal Enginyurt: Saray'a sadece şunu söylüyorum; yolun sonu göründü
Cemal Enginyurt: Saray'a sadece şunu söylüyorum; yolun sonu göründü
CHP ve bazı partiler TBMM’yi 'Gazze' için olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP ve bazı partiler TBMM’yi 'Gazze' için olağanüstü toplantıya çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe ile hava savunmada farklı bir klasmana çıkacağız
Çelik Kubbe ile hava savunmada farklı bir klasmana çıkacağız
Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnıkova'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnıkova'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Muğla'da Atatürk'e hakaret iddiasıyla muhtar gözaltına alındı
Muğla'da Atatürk'e hakaret iddiasıyla muhtar gözaltına alındı