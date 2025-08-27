İBB'den ulaşımda yeni nesil paylaşım sistemi! 4 bin bisiklet hizmete girecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "yeni nesil bisiklet paylaşım sistemi" için düzenlemelerin yapıldığını, ilk etapta 4 bin bisikletin hizmete gireceğini bildirdi.

İstanbul'da çevreci ulaşım hedefi devreye alınıyor

İBB'den yapılan açıklamada, bu sistemin hem kent içi toplu ulaşımı besleyeceği hem de İstanbul'un çevreci ulaşım hedeflerine katkı sağlayacağı belirtildi.

Yaklaşık 2 bin bisiklet hurdaya ayrıldı veya çalındı

Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi'nin (İSBİKE) 2017 yılında 300 istasyon ve 3 bin bisikletle hizmete başladığı vurgulanan açıklamada, yıllar içerisinde bu bisikletlerin büyük bölümünün ömrünü doldurduğu, yaklaşık 2 bin bisikletin hurdaya ayrıldığı veya çalındığı ifade edildi.

İBB sürdürülebilir modele geçiyor

Açıklamada, İBB'nin, kalan bisikletlerin bakımının maliyetli olması nedeniyle sürdürülebilir, teknolojik ve maliyetsiz bir modele geçme kararı aldığı bildirildi.

İstasyonsuz işletme geliyor: 4 bin bisiklet hizmete girecek

Bu kapsamda istasyonsuz işletme modeline geçileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya kentlerindeki örnekler dikkate alınarak, elektrik destekli bisikletlerin kullanılacağı ve istasyonsuz işletme modeline geçileceği yeni sistem için yönetmelik düzenlemeleri yapıldı. İBB Meclisi, 17 Temmuz 2025’te 'Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği Revizyonu'nu onayladı. Süreç ilgili bakanlıklar nezdinde devam ediyor. İlk etapta 4 bin bisiklet hizmete girecek. Maliyet yükü yok. Yatırım ve bakım-onarım işletmeler tarafından yapılacak, İBB bütçesine yük getirmeyecek. İBB işletmelerin aldığı lisanstan gelir elde edecek. Bisiklet paylaşım sistemi, toplu ulaşım zincirinin ilk halkası olan mikromobiliteyi güçlendirecek. Kullanıcılar metro, metrobüs ve tramvay hatlarına kolay erişim sağlayabilecek. Bazı bölgelerde bisiklet parkları doğrudan aktarma istasyonu olarak tasarlanacak."