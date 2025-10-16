İBB'nin 2 ilçedeki taşınmazları Hazine'ye devredildi

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, Fatih ve Kağıthane'de mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların vergi borçlarına karşılık hazineye devri görüşüldü.

Gündem maddelerine ilişkin söz alan AK Partili Hukuk Komisyonu üyesi Muhammet Kaynar, iki ilçedeki taşınmazların, İBB'nin 1 milyar 350 milyon liralık vergi borcuna karşılık Hazine'ye devredildiğini söyledi.

Fatih'te Hazine'ye devredilecek alanın yeni yapılacak Karagümrük Stadı olduğunu belirten Kaynar, İBB'nin stadyum arazisini bağışlamayarak borcuna karşı verdiğini belirtti.

CHP'li meclis üyelerinin benzer devir işlemlerinde kendilerine yönelik haksız suçlamalarda bulunduğunu ifade eden Kaynar, "Biz burada çıkıp 'İBB okul sattı, cami sattı' demiyoruz. Çünkü bunların zaten Hazine'nin mülkiyetinde olması gerekir. Biz de oy veriyoruz ama aynı şey Esenler'de, Zeytinburnu'nda yapıldığında arkadaşlarımız 'cami satıldı, okul satıldı' diye feveran ediyorlar. Bu, ayıptır. Kağıthane’de vergi borcuna karşılık Hazine'ye devredilen yer ise hastane alanı. Biz çıkıp ‘İBB hastane alanını satıyor’ demiyoruz ve evet oyu veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Altı yıl içerisinde İBB'nin 540 bin metrekare alandaki 188 taşınmazının vergi ve SGK borçları karşılığında Hazine’ye devredildiğini dile getiren Kaynar, bunların tamamının oybirliğiyle geçtiğini kaydetti.

CHP'li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi ise devredilen alanların teknik olarak merkezi idarenin alanında olması gerektiğini, ilgili maddelerin oybirliğiyle geçmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Fatih'teki yeni yapılacak Karagümrük Stadı'nın arazisi ile Kağıthane'de okul, cami ve hastanenin Hazine'ye devrini içeren maddeler oybirliğiyle kabul edildi.

İBB SODEM'e üye oldu

Mecliste bir diğer gündem maddesinde ise İBB’nin Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği Derneğine (SODEM) üyeliği görüşüldü.

AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB’nin Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu'dan belediyelerin üye olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirleri genelgesini gerekçe göstererek ayrıldığını belirterek SODEM'e üye olunması kararının takdirini kamuoyuna bıraktıklarını dile getirdi.

Kaynar, ayrıca belediyenin teklifinde derneğe üyelik aidatına yer verilmediğini, belediyenin bu haliyle üye ücreti ödeyemeyeceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.